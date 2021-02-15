Зимовий циклон у Штатах вже забрав життя 11 осіб - CNN

Зимовий циклон у Штатах вже забрав життя 11 осіб - CNN

Укрінформ
Зимовий циклон, що охопив Сполучені Штати впродовж останніх днів, призвів до загибелі щонайменше 11 людей, понад 3 мільйони споживачів залишилися без електрики.

Про це йдеться в повідомленні у понеділок телеканалу CNN, передає Укрінформ.

«Зимові погодні умови охопили територію, на якій проживають близько 170 мільйонів людей»,- зазначається в повідомленні.

Негода спричинила низькі температури навіть у південних штатах, ожеледицю на дорогах, відключення електроенергії. «У центрі країни загинули щонайменше 11 людей у транспортних аваріях через погодні умови», - зауважує телеканал.

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Причому, дев'ятеро летальних випадків зафіксовані в південному штаті Техас, одна людина загинула в Кентуккі, ще одна – в штаті Оклахома.

Станом на ранок понеділка, понад 3 мільйони споживачів опинилися без електропостачання в США. Найбільше постраждав штат Техас, де зафіксовано понад 2,7 мільйона відключень впродовж минулої ночі, коли люди стали масово вмикати обігрівальні пристрої.

Загалом, зимовий шторм охопив більшу частину континентальної території Сполучених Штатів. У Канзас-Сіті впродовж останньої доби зафіксована температура нижче мінус 35 градусів за Цельсієм. Приблизно на третині території США стовпчик термометра показував температуру, нижчу за мінус 20 градусів.

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Сурова зима спричинила надзвичайні ситуації щонайменше в семи штатах на півдні країни, у тому числі Алабамі, Орегоні, Оклахомі, Канзасі, Кентуккі, Міссісіпі й Техасі. Повітряні перевезення були тимчасово зупинені в п'яти аеропортах, скасовані понад три тисячі рейсів.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати охопив масштабний зимовий циклон Урі. Він уже побив кілька рекордів низьких температур у багатьох регіонах США.

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