Зимовий циклон у Штатах вже забрав життя 11 осіб - CNN

Зимовий циклон, що охопив Сполучені Штати впродовж останніх днів, призвів до загибелі щонайменше 11 людей, понад 3 мільйони споживачів залишилися без електрики.

Про це йдеться в повідомленні у понеділок телеканалу CNN, передає Укрінформ.

«Зимові погодні умови охопили територію, на якій проживають близько 170 мільйонів людей»,- зазначається в повідомленні.

Негода спричинила низькі температури навіть у південних штатах, ожеледицю на дорогах, відключення електроенергії. «У центрі країни загинули щонайменше 11 людей у транспортних аваріях через погодні умови», - зауважує телеканал.

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Причому, дев'ятеро летальних випадків зафіксовані в південному штаті Техас, одна людина загинула в Кентуккі, ще одна – в штаті Оклахома.

Станом на ранок понеділка, понад 3 мільйони споживачів опинилися без електропостачання в США. Найбільше постраждав штат Техас, де зафіксовано понад 2,7 мільйона відключень впродовж минулої ночі, коли люди стали масово вмикати обігрівальні пристрої.

Загалом, зимовий шторм охопив більшу частину континентальної території Сполучених Штатів. У Канзас-Сіті впродовж останньої доби зафіксована температура нижче мінус 35 градусів за Цельсієм. Приблизно на третині території США стовпчик термометра показував температуру, нижчу за мінус 20 градусів.

Сурова зима спричинила надзвичайні ситуації щонайменше в семи штатах на півдні країни, у тому числі Алабамі, Орегоні, Оклахомі, Канзасі, Кентуккі, Міссісіпі й Техасі. Повітряні перевезення були тимчасово зупинені в п'яти аеропортах, скасовані понад три тисячі рейсів.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати охопив масштабний зимовий циклон Урі. Він уже побив кілька рекордів низьких температур у багатьох регіонах США.