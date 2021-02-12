У США через негоду зіткнулися 133 авто, є загиблі

Щонайменше дев’ять осіб загинули в результаті ДТП через обмерзання доріг в американському штаті Техас. В одному з інцидентів зіткнулися 133 автомобілі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

По медичну допомогу звернулося щонайменше 65 осіб.

Масштабна ДТП сталася на автомагістралі Форт-Уерт, учасниками якої стали 133 автомобілі. В результаті зіткнення загинули шестеро осіб. Трасу, на якій сталася масова ДТП, перекрили в обох напрямках.

За даними поліції, причиною зіткнень стала ожеледиця на дорозі.

Ця аварія стала наймасштабнішою в Техасі, але не єдиною. Поліція також повідомила, що за ніч в Даласі було зафіксовано близько 300 ДТП. Загалом аварії забрали життя трьох людей.

Очікується, що кількість жертв та постраждалих зростатиме, оскільки все більше людей звертаються по допомогу.

Фото: CNN