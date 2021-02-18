У Євросоюзі поставили умову для авторизації вакцини «Спутник V»

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Росія має надати повний доступ до даних щодо вакцини «Спутник V» задля її умовної авторизації в ЄС.

Про це вона сказала у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Колегії ЄК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«То тут, то там з’являються повідомлення, що трапиться, якщо «Спутник V» надасть заявку в ЕМА… Поки що росіяни не подавали документи на умовну ринкову авторизацію. Якщо вони це зроблять, їм буде потрібно надати повний перелік даних, пройти через весь процес вивчення та досліджень, як це передбачено для будь-якої іншої вакцини», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила: оскільки ця вакцина випускається не в ЄС, російська сторона також має бути готова до інспекцій на виробничих потужностях. Тому що, як свідчить уже набутий Європою досвід, одним з найважливіших факторів є стабільний процес виробництва, який забезпечує відповідність вакцин заявленим особливостям та необхідній якості.

«Водночас я розмірковую, чому Росія пропонує, теоретично, мільйони доз вакцини, хоча не досягає суттєвого прогресу у щепленні власного населення. Це також питання, на яке має бути знайдена відповідь», - наголосила очільниця Єврокомісії.

Як повідомлялося, Єврокомісія представила стратегію протидії новим різновидам коронавірусу, яка передбачає поєднання виробничого, наукового, адміністративного та фінансового потенціалу ЄС для дослідження мутацій та розробки новітніх засобів боротьби з ними.