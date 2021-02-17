У Британії повернуть медалі звільненим з армії представникам ЛГБТ

Міністерство оборони Великої Британії поверне медалі ЛГБТ-військовим, у яких відібрали відзнаки через їхню сексуальну орієнтацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У Великій Британії заборона представникам ЛГБТ-спільноти проходити службу у збройних силах була скасована у 2000 році. Трансгендерам офіційно дозволили відкрито служити у 2014 році. Однак до цього часу багато ЛГБТ-військових втратили свої відзнаки через дисциплінарні стягнення та звільнення у зв'язку з їхньою сексуальною орієнтацією.

Наразі за новою схемою «виправлення історичної несправедливості» колишній службовий персонал може звернутися до Міністерства оборони з проханням відновити всі почесті.

Як зазначає видання, нова ініціатива свідчить про успішну битву ветерана Фолклендських островів Джо Оусаліче за повернення нагород, які він втратив після витіснення з Королівського флоту за бісексуальність.