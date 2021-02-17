Кожен п’ятий випадок COVID-19 в Німеччині – британська мутація

Кожен п’ятий випадок інфікування коронавірусом у Німеччині є так званою британською мутацією вірусу, варіантом B.1.1.7.

Такі дані навів на брифінгу в Берліні міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, якщо два тижні тому частка інфікувань цим варіантом становила менше 6%, то наразі перевищує 22%. «Отже, кожного тижня кількість подвоюється», - підрахував міністр.

У випадку з південноафриканською мутацією динаміка набагато повільніша: наразі частка інфікування нею становить 1,5% у загальному числі захворювань у ФРН.

Шпан звернув увагу на позитивну динаміку зниження загальної кількості нових випадків інфікування, але підкреслив небезпеку саме розповсюдження нових варіантів COVID-19. «Набагато заразнішою є мутація коронавірусу з Великої Британії, яка поширюється все швидше і швидше. Ми повинні виходити з того, що варіант може незабаром стати домінуючим і для нас», - попередив чиновник. Британський варіант вірусу, за оцінками, є принаймні на 35% більш заразним, ніж звичайний.

Шпан також став на захист вакцини AstraZeneca, щодо якої останнім часом є чимало нарікань як стосовно обмеженої вікової групи, якій доречно робити щеплення, так і сильної реакції організму в багатьох випадках після вакцинації. Те, що вакцина була схвалена європейським агентством ЕМА, свідчить про її надійність, підкреслив політик.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу у ФРН було підтверджено 7 556 нових випадків інфікування. Загалом з початку пандемії – 2 350 399. Першу дозу вакцини отримали 3,5% населення, майже 2% - обидві дози.