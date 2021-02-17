Гейтс вважає, що жителям багатих країн потрібно їсти тільки синтетичне м'ясо

Гейтс вважає, що жителям багатих країн потрібно їсти тільки синтетичне м'ясо

Укрінформ
Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс упевнений, що жителям заможних країн потрібно відмовитися від виробництва натуральної яловичини і перейти на споживання штучної, щоб подолати кліматичну кризу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Відмову від натуральної яловичини мільярдер пояснив проблемою з викидами метану внаслідок годування великої рогатої худоби. Бактерії у травній системі тварин також виділяють метан під час перетравлення їжі, наголосив Гейтс.

За його словами, подолання викидів від сільського господарства, зокрема тваринництва, є однією з найскладніших кліматичних проблем, яку потрібно вирішити.

«Я не думаю, що найбідніші 80 країн їстимуть синтетичну яловичину. Я вважаю, що всі багаті країни повинні перейти на 100% синтетичну яловичину. До різниці смаків можна звикнути», - сказав Гейтс, додавши, що з часом смак штучного м’яса зроблять ще кращим.

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Гейтс зазначив, що перехід до альтернативи натуральному м'ясу можливий для країн з середнім і високим рівнем доходу, однак це буде політично складним завданням.

В африканських країнах Гейтс пропонує використовувати генну модифікацію тварин, щоб різко збільшити кількість яловичини на душу населення, контролюючи водночас обсяг викидів метану.

У світі налічується близько 1,4 мільярда великої рогатої худоби, що становить друге за величиною джерело викидів парникових газів після харчових відходів, йдеться у повідомленні.

Фото: Gates Ventures

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