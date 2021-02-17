Японія почала COVID-вакцинацію

У середу, 17 лютого, в Японії стартувала програма вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NHK.

Згідно з планами, перші дози вакцини отримають близько 40 тис. медичних працівників.

«Ми збираємося розпочати вакцинацію, яка, як вважають, є найсильнішою зброєю у боротьбі з коронавірусом. Ми сподіваємося, що багато людей будуть вакциновані після точного розуміння переваг і ризиків», - заявив міністр у справах адміністративної реформи Японії Коно Таро.

Згідно з планами, щеплення отримають ще близько 3,7 млн ​​медичних працівників після першої групи.

Протягом кількох днів уряд визначить, яким чином варто розподіляти вакцини на основі цільових показників, які будуть представлені місцевими органами влади в середу.

Уряд також запропонував муніципалітетам скласти плани по вакцинації близько 36 млн осіб у віці 65 років і старше. Він сподівається завершити вакцинацію людей похилого віку протягом двох місяців і трьох тижнів, починаючи з квітня.

Уряд планує повідомити подробиці про ефективність і побічні ефекти вакцин після того, як перші 20 тис. осіб отримають щеплення.

Як повідомляє Reuters, влада Японії поспішає вакцинувати своє населення, щоб влітку провести Олімпійські ігри.

Планується забезпечити до середини 2021 року достатню кількість вакцин для всього 126-мільйонного населення. Коно зазначив, що повне розгортання кампанії щодо вакцинації може зайняти рік.

Японія підписала контракти на закупівлю у цілому 314 мільйонів доз у компаній Pfizer, AstraZeneca Plc і Moderna Inc. - цього достатньо для 157 млн ​​осіб.

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На сьогодні в Японії зареєстровано близько 415 тис. випадків COVID-19, серед них 7 013 смертельних випадків.

Станом на ранок 17 лютого в усьому світі зафіксували 110 035 633 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджено 2 429 811 смертей, одужали 84 851 754 особи. З початку нової доби зафіксовано 14 719 нових випадків, померло 1 497 осіб.

Фото: Belga