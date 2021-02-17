Шведські вчені говорять, що у перехворілих на COVID-19 є імунітет на 9 місяців
До такого висновку прийшли шведські вчені з Каролінського інституту та клініки Дандериду, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт інституту.
Як зазначається, 96% перехворілих досі мають антитіла, а у двох третин є пам'ять Т-клітин, специфічна для SARS-CoV-2 (клітинний імунітет).
За інформацією лікарів, цей імунітет значною мірою захищає від повторного зараження коронавірусом.
Дослідження почали навесні 2020-го року - у 2149 співробітників лікарні Дандерид взяли зразки. У 370-ти були виявлені антитіла до SARS-CoV-2, а через дев'ять місяців антитіла збереглися у 96% з них.
У дослідженні проводили скринінг на SARS-CoV-2 - 340 учасників з антитілами тестувалися один раз на тиждень упродовж 10-тижневого періоду. Вірус був виявлений менш ніж у 1% учасників, що вказує на низький ризик повторного зараження.
Дослідження триває, наступний відбір проб відбудеться в травні, коли очікується, що більша частина учасників вже вакцинуються.