Шведські вчені говорять, що у перехворілих на COVID-19 є імунітет на 9 місяців

У людей, що перехворіли COVID-19, імунітет проти коронавірусу зберігається упродовж щонайменше дев'яти місяців після одужання.

До такого висновку прийшли шведські вчені з Каролінського інституту та клініки Дандериду, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт інституту.

Як зазначається, 96% перехворілих досі мають антитіла, а у двох третин є пам'ять Т-клітин, специфічна для SARS-CoV-2 (клітинний імунітет).

За інформацією лікарів, цей імунітет значною мірою захищає від повторного зараження коронавірусом.

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Дослідження почали навесні 2020-го року - у 2149 співробітників лікарні Дандерид взяли зразки. У 370-ти були виявлені антитіла до SARS-CoV-2, а через дев'ять місяців антитіла збереглися у 96% з них.

У дослідженні проводили скринінг на SARS-CoV-2 - 340 учасників з антитілами тестувалися один раз на тиждень упродовж 10-тижневого періоду. Вірус був виявлений менш ніж у 1% учасників, що вказує на низький ризик повторного зараження.

Дослідження триває, наступний відбір проб відбудеться в травні, коли очікується, що більша частина учасників вже вакцинуються.