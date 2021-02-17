Норвегія скасовує карантинні обмеження в столичному регіоні

Уряд Норвегії з 18 лютого скасовує додаткові карантинні обмеження, запроваджені для столичного регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами міністра охорони здоров'я Норвегії Бента Хої, муніципалітети тепер краще орієнтуються в ситуації, тому урядові обмеження не є необхідними.

Надалі місцева влада вирішуватиме, чи продовжувати обмеження. Таким чином саме від неї залежатиме, чи відкриються знову крамниці у торговельних центрах і чи подаватимуть у ресторанах алкоголь.

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У січні в Осло та його околицях зафіксовано спалах "британського" штаму коронавірусу, що спричинило запровадження суворих карантинних заходів, зокрема закриття всіх другорядних торговельних закладів - уперше від початку пандемії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 109,996,642 випадки COVID-19, зокрема 2,427,528 летальних, одужали 84,790,016 осіб.