На Сицилії почалось виверження вулкану Етна

На Сицилії почалось виверження вулкану Етна

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Укрінформ
У вівторок увечері на острові Сицилія в Італії почалося виверження вулкану Етна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Як зазначається, летовище Катанії призупинило свою роботу через виверження вулкану та погіршення видимості, що не дозволяє гарантувати безпеку польотів.

Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжується викидом вулканічного попелу та потоком лави.

Зростання вулканічної активності зафіксував Національний інститут геофізики та вулканології о 16:10 за місцевим часом.

Джерело підземних поштовхів знаходиться на глибині близько 2900 - 3000 метрів.

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Як повідомлялося, Етна — активний старовулкан, що розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд з містами Мессіна та Катанія. Це найвищий наразі активний вулкан у Європі.

На Сицилії прокинувся вулкан Етна / Фото: ANSA

За різними даними його висота становить від 3326 до 3350 метрів, вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Площа підошви вулканічної споруди становить близько 1250 км².

За різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне із селищ, розташованих поруч з вулканом.

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