У Гватемалі сталося виверження ще одного вулкану

На заході Гватемали сталося виверження вулкану Фуего, потоки лави сягають до 1 500 метрів завдовжки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Volcano Discovery.

Потік лави у бік міста Кеніза становить близько 1 500 метрів, а інший потік у напрямку Секи – 500 метрів.

Попіл з Фуего видно на висоті близько 4 600 метрів.

Над кратером вулкану також спостерігаються виверження на висоті до 200 метрів. Наразі немає інформації про евакуацію місцевих жителів.

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Зазначається, що за останні кілька місяців у вулкані спостерігалися вибухи, що, ймовірно, й призвело до виверження лави.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у Гватемалі вулкан Пакая викинув стовп попелу на три кілометри.

Фото: ConredGuatemala/twitter