У Гватемалі вулкан викинув стовп попелу на три кілометри
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Explica.
За даними гватемальського Національного інституту сейсмології, вулканології, метеорології та гідрології, попіл видно на висоті від близько 3 тисяч до 3200 метрів над рівнем моря. Очевидці побачили хмару попелу за 66 км на північ.
Також у районі вулкану чутні вибухи.
В Інституті зазначили, що у вулкані може початися виверження. Місцева влада рекомендує авіакомпаніям оминати райони навколо вулкану.
Видання AFP зазначає, що активність вулкану триває вже декілька днів.
Пакая — активний комплексний вулкан у Гватемалі, перше виверження якого відбулося приблизно 23 тис. років тому.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня один з найактивніших вулканів Європи – Етна – почав виверження.
Фото: АА