У Гватемалі вулкан викинув стовп попелу на три кілометри

Виверження вулкану Пакая у Гватемалі триває вже декілька днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Explica.

За даними гватемальського Національного інституту сейсмології, вулканології, метеорології та гідрології, попіл видно на висоті від близько 3 тисяч до 3200 метрів над рівнем моря. Очевидці побачили хмару попелу за 66 км на північ.

Також у районі вулкану чутні вибухи.

В Інституті зазначили, що у вулкані може початися виверження. Місцева влада рекомендує авіакомпаніям оминати райони навколо вулкану.

Видання AFP зазначає, що активність вулкану триває вже декілька днів.

Пакая — активний комплексний вулкан у Гватемалі, перше виверження якого відбулося приблизно 23 тис. років тому.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня один з найактивніших вулканів Європи – Етна – почав виверження.

Фото: АА