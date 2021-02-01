Хмара з лави та попелу: видовищне виверження вулкану Етна

Один з найактивніших вулканів Європи – Етна – почав виверження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє News Channel 8.

З опублікованих кадрів видно, як розташований на острові Сицилія вулкан з силою випускає з жерла лаву і попіл.

Зазначається, що в результаті активності Етни постраждалих не було.

Вулкан Етна активізувався у середині січня.

Як повідомлялося, Етна — активний старовулкан, що розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд з містами Мессіна та Катанія. Це найвищий наразі активний вулкан у Європі.

За різними даними його висота становить від 3326 до 3350 метрів, вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Площа підошви вулканічної споруди становить близько 1250 км².

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За різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч з вулканом.