В Італії знову прокинувся вулкан Етна

У понеділок, 18 січня, один з кратерів вулкану Етна в Італії почав вивергати лаву. Станом на сьогодні активність вулкана продовжує зростати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ресурс Volcanodiscovery.com.

У понеділок один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави. Це супроводжувалося викидом стовпа попелу та диму, поштовхами ґрунту та інфразвуковим тремором.

Вранці 19 січня активність вулкана почала знижуватися. Станом на зараз, активність вулкана зростає.

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"Зараз демонструє інтенсивні та майже постійні стромболіанські вибухи", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що такий тип виверження пов'язаний з більш в'язкою основною лавою, що викидається різними за силою вибухами з жерла, утворюючи порівняно короткі та потужніші лавові потоки.

Як відомо, Етна — діючий старовулкан, що розташований на східному узбережі Сицилії, поряд з містами Мессіна та Катанія. Це найвищий наразі діючий вулкан у Європі.

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За різними даними його висота становить від 3326 до 3350 метрів, вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Площа підошви вулканічної споруди становить близько 1250 км².

За різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч з вулканом.