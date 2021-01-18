В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі

Розташований на острові Ява в Індонезії вулкан Мерапі почав вивергати суміш із розпечених скельних уламків, попелу та газів.

Про це повідомили у центрі досліджень геологічних катастроф, передає Укрінформ із посиланням на dpa.

Другий рівень небезпеки оголошений після викиду так званого пірокластичного потоку.

Інформації про жертв та постраждалих поки не надходило.

Останнє потужне виверження вулкана сталося у 2010 році. Тоді від стихійного лиха загинули понад 300 осіб, ще 280 тисяч жителів евакуювали.

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Як відомо, Індонезія є архіпелагом із понад 17 тисяч островів, де розташовані близько 130 активних вулканів.