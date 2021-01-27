На острові Ява знову прокинувся вулкан – почав викидати розжарене каміння

Розташований на індонезійському острові Ява вулкан Мерапі у середу почав вивергати суміш із розпечених скельних уламків та попелу.

Про це повідомили у центрі досліджень геологічних катастроф, передає Укрінформ із посиланням на dpa.

Зазначається, що вулкан вивергався протягом чотирьох годин.

Рівень небезпеки оцінюється як другий - людям не слід перебувати у п’ятикілометровій зоні навколо кратера.

Інформації про жертв і постраждалих не надходило.

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Місцевий уряд заявив про готовність провести евакуацію жителів у разі більш сильного виверження вулкана.

Мерапі, висота якого сягає 2968 м, вважається найактивнішим вулканом в Індонезії.

Як повідомляв Укрінформ, 18 січня вулкан також викинув так званий пірокластичний потік.

Останнє потужне виверження його сталося у 2010 році. Тоді загинули понад 300 людей, ще 280 тисяч жителів евакуювали.

Індонезія складається з понад 17 тисяч островів, на яких розташовані близько 130 активних вулканів.