На острові Ява знову прокинувся вулкан – почав викидати розжарене каміння
Про це повідомили у центрі досліджень геологічних катастроф, передає Укрінформ із посиланням на dpa.
Зазначається, що вулкан вивергався протягом чотирьох годин.
Рівень небезпеки оцінюється як другий - людям не слід перебувати у п’ятикілометровій зоні навколо кратера.
Інформації про жертв і постраждалих не надходило.
Місцевий уряд заявив про готовність провести евакуацію жителів у разі більш сильного виверження вулкана.
Мерапі, висота якого сягає 2968 м, вважається найактивнішим вулканом в Індонезії.
Як повідомляв Укрінформ, 18 січня вулкан також викинув так званий пірокластичний потік.
Останнє потужне виверження його сталося у 2010 році. Тоді загинули понад 300 людей, ще 280 тисяч жителів евакуювали.
Індонезія складається з понад 17 тисяч островів, на яких розташовані близько 130 активних вулканів.