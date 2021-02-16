Уряд Нідерландів оскаржить рішення суду про скасування комендантської години

Уряд Нідерландів оскаржить рішення суду, який ухвалив скасувати запроваджену через коронавірус комендантську годину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Апеляція буде подана сьогодні о 16:00 за місцевим часом.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Нідерландах назвав комендантську годину далекосяжним порушенням права на вільне пересування та приватне життя і ухвалив її скаувати.

Фонд "Вірусна правда" у позовній заяві стверджував, що комендантська година обмежує основні права, закріплені в Конституції.

Раніше уряд Нідерландів продовжив термін дії комендантської години до 2 березня. Щодня у період з 21:00 до 04:30 жителям країни заборонено виходити з дому без вагомої причини, як-от вигул собаки, повернення з роботи чи поїздки на роботу. Також виняток зроблено для громадян, які їдуть на суд в інше місто чи прямують за кордон і мають квиток.

За порушення передбачено штраф у розмірі 95 євро.

За даними Worldometer, у світі виявлено 109 772 790 випадків COVID-19, зокрема 2 420 945 летальних, одужали 84 321 374 особи.