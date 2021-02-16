Уряд Нідерландів оскаржить рішення суду про скасування комендантської години

Уряд Нідерландів оскаржить рішення суду про скасування комендантської години

Укрінформ
Уряд Нідерландів оскаржить рішення суду, який ухвалив скасувати запроваджену через коронавірус комендантську годину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Апеляція буде подана сьогодні о 16:00 за місцевим часом.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Нідерландах назвав комендантську годину далекосяжним порушенням права на вільне пересування та приватне життя і ухвалив її скаувати.

Фонд "Вірусна правда" у позовній заяві стверджував, що комендантська година обмежує основні права, закріплені в Конституції.

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Раніше уряд Нідерландів продовжив термін дії комендантської години до 2 березня. Щодня у період з 21:00 до 04:30 жителям країни заборонено виходити з дому без вагомої причини, як-от вигул собаки, повернення з роботи чи поїздки на роботу. Також виняток зроблено для громадян, які їдуть на суд в інше місто чи прямують за кордон і мають квиток.

За порушення передбачено штраф у розмірі 95 євро.

За даними Worldometer, у світі виявлено 109 772 790 випадків COVID-19, зокрема 2 420 945 летальних, одужали 84 321 374 особи.

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