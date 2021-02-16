Кількість загиблих від COVID-19 у Бразилії наближається до 240 тисяч

Упродовж минулої доби у Бразилії було зареєстровано 528 смертей від COVID-19 й загальна кількість загиблих від початку пандемії сягнула 239 773.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії пише Сіньхуа.

Зазначається, що в понеділок у країні також було виявлено 32 197 нових випадків інфікування COVID-19, що підвищило загальну кількість хворих від початку пандемії до 9 866 710 осіб.

Тим часом в одному з найбільших міст країни - Ріо-де-Жанейро - призупинили вакцинацію від коронавірусу. Причиною став дефіцит вакцини від COVID-19, повідомив міський голова Ріо-де-Жанейро Едуарду Паес у Твіттері.

"Я отримав звістку стосовно надходження нових доз (вакцини - ред.). Завтра нам доведеться зупинити вакцинацію. Сьогодні ми вакцинуємо 84-річних, наступний раз - 83-річних", - написав Паес.

За словами міського голови, у місті вже вакцинували від коронавірусу 244 852 особи. Він також зазначив, що нові дози вакцини привезуть до Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

Recebi a notícia de q ñ chegaram novas doses. Teremos que interromper amanhã nossa campanha. Hj vacinamos pessoas de 84 anos e amanhã de 83. Estamos prontos e já vacinamos 244.852 pessoas. Só precisamos q a vacina chegue. Nova leva deve chegar do Butanta na próxima semana. pic.twitter.com/sFSoZQPpay — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 15, 2021

Нагадаємо: раніше для сповільнення поширення недуги Ріо-де-Жанейро скасував традиційний карнавал, запланований на лютий. У Сан-Паулу, найбільш населеному й індустріалізованому штаті Бразилії, влада закрила щонайменше 500 незаконних вечірок. У Сан-Паулу досі зареєстрували 1 915 914 випадків інфікування й 56 304 смерті.

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