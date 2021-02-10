У Бразилії зафіксували понад 50 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

Упродовж минулої доби на території Бразилії виявили понад 50 тисяч нових випадків інфікування COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“За даними міністерства охорони здоров’я, упродовж минулої доби тести виявили 51 486 нових випадків інфікування COVID-19, довівши загальну кількість хворих від початку пандемії до 9 599 565 осіб”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в понеділок у країні було зареєстровано 1350 смертей від недуги й загальна кількість померлих від COVID-19 досягла 233 520 осіб.

Читайте також: Коронавірус у світі подолали вже понад 76 мільйонів людей

Водночас понад 4 млн жителів Бразилії вже отримали щеплення вакцинами виробництва Sinovac та AstraZeneca.

“Щеплення отримало близько 51% корінного населення Бразилії, яке проживає у демаркованих зонах та спеціальних резерваціях”, - уточнює Сіньхуа.

Вівторок також став 20-им днем поспіль, коли кількість загиблих від COVID-19 бразильців перевищила 1000 осіб.

Додамо, що Бразилія утримує друге місце у світі за кількістю смертей від COVID-19. Найбільше людей померло від недуги у США, а на третьому місці наразі перебуває Індія.

Фото: Getty Images