Туреччину засипало снігом: зупинили пороми, у селах немає електрики
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення телеканалу TRT Haber.
В Анкарі та Стамбулі снігопад продовжувався майже цілий день. У Стамбулі він посилився під вечір, у прибережних районах спостерігається сильний вітер. В обох мегаполісах снігопади призвели до заторів та ускладнення руху громадського транспорту. В деяких районах Стамбула мешканці були вимушені добиратися пішки до вузлових станцій громадського транспорту.
Через сильний вітер у місті впали понад 200 дерев та стовпів, сталося 7 обвалів даху, пошкоджено понад 100 транспортних засобів.
В аеропортах Анкари, Стамбула та інших вжито додаткових заходів для протидії негоді, додаткові бригади працюють цілодобово.
Як повідомляє телеканал, у північній частині Егейського моря припинили паромне сполучення: всі заплановані поромні сполучення на лініях Гьокчеада-Кабатепе та Бозджаада-Гейіклі були скасовані через несприятливі погодні умови. Паромне сполучення через Босфор не припиняли.
У провінції Сакар'я, що в Чорноморському регіоні на півночі країни, деякі населені пункти опинилися в сніговій пастці, в багатьох з них відсутня електроенергія.
У Кастамону, що також на півночі країни, постачання електроенергії припинено в 7 районах. Окрім снігопаду, тут зафіксовано шторм силою 70 км/год.
На дорогах цілодобово працює снігоприбиральна техніка, через збільшення кількості ДТП, водіїв закликають до обережності на дорогах та неухильного виконання правил дорожнього руху.