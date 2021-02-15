Туреччину засипало снігом: зупинили пороми, у селах немає електрики

Північну та центральну частину Туреччину засипало снігом, в Анкарі та Стамбулі ускладнено рух транспорту, в північній частині Егейського моря припинили паромне сполучення, населені пункти на Чорноморському узбережжі лишилися без електроенергії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення телеканалу TRT Haber.

В Анкарі та Стамбулі снігопад продовжувався майже цілий день. У Стамбулі він посилився під вечір, у прибережних районах спостерігається сильний вітер. В обох мегаполісах снігопади призвели до заторів та ускладнення руху громадського транспорту. В деяких районах Стамбула мешканці були вимушені добиратися пішки до вузлових станцій громадського транспорту.

Через сильний вітер у місті впали понад 200 дерев та стовпів, сталося 7 обвалів даху, пошкоджено понад 100 транспортних засобів.

В аеропортах Анкари, Стамбула та інших вжито додаткових заходів для протидії негоді, додаткові бригади працюють цілодобово.

Як повідомляє телеканал, у північній частині Егейського моря припинили паромне сполучення: всі заплановані поромні сполучення на лініях Гьокчеада-Кабатепе та Бозджаада-Гейіклі були скасовані через несприятливі погодні умови. Паромне сполучення через Босфор не припиняли.

У провінції Сакар'я, що в Чорноморському регіоні на півночі країни, деякі населені пункти опинилися в сніговій пастці, в багатьох з них відсутня електроенергія.

У Кастамону, що також на півночі країни, постачання електроенергії припинено в 7 районах. Окрім снігопаду, тут зафіксовано шторм силою 70 км/год.

На дорогах цілодобово працює снігоприбиральна техніка, через збільшення кількості ДТП, водіїв закликають до обережності на дорогах та неухильного виконання правил дорожнього руху.