ВООЗ за тиждень зафіксувала найнижчу з жовтня кількість нових випадків COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у Твіттері.

"Кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 у всьому світі наразі зменшується вже п'ятий тиждень поспіль. Минулого тижня було зареєстровано найменшу кількість щотижневих випадків з жовтня", - йдеться у дописі.

У іншому дописі ВООЗ зазначила, що кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зменшилася майже удвічі з початку січня цього року.

"На сьогоднішній день кількість щотижневих нових випадків захворювання на COVID-19 зменшилася майже удвічі - з понад 5 мільйонів випадків впродовж тижня станом на 4 січня до 2,6 мільйона випадків протягом тижня, що розпочався 8 лютого - всього упродовж п'яти тижнів" - йдеться у дописі.

