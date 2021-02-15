У парламенті Каталонії більшість отримали прихильники незалежності

За результатами виборів до парламенту Каталонії, більшість отримали партії, які виступають за незалежність регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

Найбільшу кількість мандатів (33) отримала партія соціалістів, яку на вибори вів колишній міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілья.

Проте, більшість у парламенті сформують партії, які виступають за незалежність регіону, а саме партія «Ліві республіканці Каталонії» (33 мандати), партія «Разом за Каталонію» (32 мандати) та ультраліва партія «CUP» (9 мандатів).

Разом вони мають більше 68 голосів, які необхідні для формування більшості у місцевому парламенті.

Зазначається, що вперше до парламенту Каталонії увійшла ультраправа партія «Vox», яка одразу отримала 11 мандатів й стала 4-ю за величиною фракцією у місцевому законодавчому органі.

Самі ж вибори відбулися 14 лютого.

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Як повідомлялося, події в Каталонії, коли місцевий парламент проголосив декларацію незалежності після референдуму (визнаного судами незаконним) у 2017 році, спричинили одну з найбільших політичних криз Іспанії за останні десятиліття.