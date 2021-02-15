Озброєна жінка поблизу Білого дому намагалася передати листа Байдену

Агенти Секретної служби США затримали поблизу Білого дому озброєну жінку, яка хотіла передати листа президенту США Джо Байдену.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Fox News.

За даними поліції, 66-річна жінка припаркувала своє авто поблизу Білого дому. У самому транспортному засобі знаходилася заряджена зброя.

Зазначається, що жінку було затримано у неділю ввечері після того, як вона підійшла до КПП Білого дому й заявила, що хоче передати листа президенту США Джо Байдену.

Правоохоронці додали, що саму жінку супроводжував озброєний чоловік.

Наразі триває розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден закликав посилити законодавство, яке регулює носіння й використання зброї в країні.