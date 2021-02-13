Байден вирішив закрити в’язницю у Гуантанамо

Речниця Білого дому Дженіфер Псакі підтвердила, що адміністрація президента США Джо Байдена прагне закриття спеціальної в'язниці на військовій базі Гуантанамо на Кубі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Це, безперечно, наша мета та наш намір», - заявила Псакі на брифінгу у Білому домі.

Вона додала, що низка американських відомств беруть участь в обговоренні цього питання.

Як зазначається, адміністрація Джо Байдена вже приступила до розгляду питання щодо спецв'язниці на базі Гуантанамо. За даними агенції, офіційний документ щодо її подальшої долі може бути підписано протягом найближчих тижнів або місяців.

Як повідомлялося, в’язницю у Гуантанамо створили у 2002 році. У ній утримують злочинців, яких влада США обвинувачує у тероризмі.

У січні 2009 році тодішній президент США Барак Обама підписав указ про закриття в'язниці, однак Конгрес заблокував це рішення. Наступний президент Дональд Трамп відмовився закривати в'язницю в Гуантанамо і виступив на підтримку практики затримання терористів за кордоном.

Фото: EPA/Scott Applewhite