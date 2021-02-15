Переговори щодо Донбасу в глухому куті, допомогти може тільки втручання США - Арестович

Загострення в зоні ООС неминуче і його слід чекати ближче до літа.

Про це заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу Україна 24, передає Укрінформ.

"Я вважаю, що воно (загострення ситуації на Донбасі - ред.) не просто можливо, воно практично неминуче, рано чи пізно. Кремль не залишить спроб продавити нас силою. Я не беруся назвати точну дату, хоча є ознаки, що може бути цієї навесні, ближче до літа ", - поділився думкою Арестович.

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За його словами, переговори щодо Донбасу йдуть дуже мляво, а перемир'я "підвішене на волосині".

"Оскільки ситуація практично зайшла в глухий кут і залишається спроба скористатися допомогою США, то, можливо, це допоможе, більше розраховувати нема на що. Але я на 100% впевнений, що Росія готує якийсь нехороший сюрприз, і це в тому чи іншому варіанті обернеться загостренням на фронті", - зазначив радник.

Напомним: ранее советник по информационной политике при украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считал, что несмотря на нарушение режима тишины нет оснований говорить о его срыве.