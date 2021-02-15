Байден закликав посилити контроль за обігом зброї в США

Президент США Джо Байден закликав посилити законодавство, яке регулює носіння й використання зброї в країні.

Свою заяву він приурочив до третьої річниці масової стрілянини в школі в місті Паркленд, де загинули 17 людей, передає Укрінформ із посиланням на BBC.

«В ім’я всіх, кого ми втратили й хто їх оплакує в цьому житті, ми зобов’язані змінити ситуацію Час діяти — просто зараз», — йдеться в заяві президента США.

Байден, серед іншого, закликав повністю заборонити штурмову зброю, а також посилити перевірки продажу зброї й позбавити всіх виробників зброї імунітету від відповідальності, якщо їхніми товарами скоюються злочини.

Своєю чергою, спікерка Палати представників (нижньої палати американського парламенту) демократка Ненсі Пелосі заявила, що винесе на повторний розгляд законопроєкт про посилення перевірок власників зброї, який за адміністрації Дональда Трампа так і не ухвалили.

«Тепер, працюючи з контрольованим Демократичною партією Сенатом і адміністрацією Байдена-Гарріс, ми ухвалимо цей та інші важливі законопроєкти й досягнемо прогресу, який вимагають і якого потребують у Паркленді та всій Америці», — заявила Пелосі.

Нагадаємо:

Як повідомляв Укрінформ, в школі в місті Паркленд штату Флорида сталася стрілянина, яка переросла в масове вбивство.

Так 14 лютого 2018 року 19-річний Ніколас Круз скоїв збройний напад на школу в штаті Флорида, США, де вбив 17 осіб і поранив ще близько 50. Під час затримання у нього був напівавтоматичний карабін типу AR-15 і кілька магазинів з патронами. Відомо також, що раніше Круз навчався в цій школі та був виключений через свою поведінку.