У США сталася стрілянина, загинули двоє агентів ФБР

Щонайменше двоє агентів ФБР загинули, ще троє отримали поранення внаслідок перестрілки з підозрюваним у містечку Санрайз, штат Флорида.

Як повідомляє CNN, інцидент стався зранку вівторка за східноамериканським часом, передає Укрінформ.

«Стрілянина розпочалася близько шостої ранку, коли група правоохоронців виконувала розпорядження федерального суду щодо обшуку по справі насильницьких злочинів проти дітей», - заявив у цьому зв’язку спеціальний агент ФБР у Маямі Майкл Леверок.

Інцидент стався в житловому комплексі Water Terrace, де також розташовані фітнес-центр, басейн, спа-центр та тенісні корти. Особа, яка перебувала в розшуку за ордером, забарикадувалася. Лише за три години після початку стрілянини правоохоронці змогли повідомити місцевим жителям про безпеку в районі інциденту.

У результаті, двоє правоохоронців загинули, троє отримали поранення. Причому, двоє агентів ФБР досі перебувають у лікарні, їхній стан лікарі оцінюють як стабільний. Порушник був ліквідований під час стрілянини. Слідство триває.

Містечко Санрайз, у якому проживають близько 84 тис. жителів, розташоване в південній частині штату Флорида, США.

Як повідомляв Укрінформ, у результаті стрілянини в будинку в американському штаті Оклахома загинули п’ятеро дітей та один дорослий.

Фото: CNN