У США внаслідок стрілянини загинули п’ятеро дітей

У результаті стрілянини в будинку в американському штаті Оклахома загинули п’ятеро дітей та один дорослий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє KJRH-TV.

За даними поліцейських у місті Маскогі, вони отримали виклик про стрілянину в будинку у вівторок вночі о 01:30 годині.

На місці виявили чоловіка зі зброєю, який намагався втекти. Після нетривалої погоні, підозрюваного затримали. Він перебуває наразі від вартою.

У поліції додали, що підозрюваний є родичем вбитих, однак не уточнили, як саме він пов’язаний з ними.

Зазначається, що в самому будинку правоохоронці знайшли тіла одного дорослого чоловіка та чотирьох дітей. П’яту дитину було госпіталізовано, проте хлопчик помер у лікарні. Жінка перебуває у реанімації.

У поліції вважають, що стрілянина сталася в результаті побутового конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, в американському штаті Пенсільванія внаслідок стрілянини біля стриптиз-клубу загинули дві людини, ще троє отримали поранення.

Фото: newson6.com