У США внаслідок стрілянини загинули п’ятеро дітей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє KJRH-TV.
За даними поліцейських у місті Маскогі, вони отримали виклик про стрілянину в будинку у вівторок вночі о 01:30 годині.
На місці виявили чоловіка зі зброєю, який намагався втекти. Після нетривалої погоні, підозрюваного затримали. Він перебуває наразі від вартою.
У поліції додали, що підозрюваний є родичем вбитих, однак не уточнили, як саме він пов’язаний з ними.
Зазначається, що в самому будинку правоохоронці знайшли тіла одного дорослого чоловіка та чотирьох дітей. П’яту дитину було госпіталізовано, проте хлопчик помер у лікарні. Жінка перебуває у реанімації.
У поліції вважають, що стрілянина сталася в результаті побутового конфлікту.
Як повідомляв Укрінформ, в американському штаті Пенсільванія внаслідок стрілянини біля стриптиз-клубу загинули дві людини, ще троє отримали поранення.
Фото: newson6.com