У США біля стриптиз-клубу сталася стрілянина, є загиблі і постраждалі

В американському штаті Пенсільванія внаслідок стрілянини біля стриптиз-клубу загинули дві людини, ще троє отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

За даними поліцейських з округу Аллегені, сам інцидент стався 29 січня вранці за місцевим часом у місті Мкіс Рокс на заході Пенсильванії.

На місці стрілянини правоохоронці виявили п’ятьох осіб з вогнепальними пораненнями. Двоє з них були вже мертвими, трьох госпіталізували до місцевої лікарні. Про стан постраждалих наразі невідомо.

На місці працюють слідчі для встановлення всіх обставин.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок масової стрілянини в американському місті Індіанаполіс загинули п’ятеро людей, включаючи вагітну жінку.