У США через стрілянину у місті загинули п’ятеро людей

Унаслідок масової стрілянини в американському місті Індіанаполіс загинуло п’ятеро людей, включаючи вагітну жінку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

За інформацією місцевої поліції, спочатку правоохоронці виявили пораненого підлітка в північно-східній частині міста, який, за попередніми даними, вижив, а пізніше в будинку неподалік поліція ідентифікувала тіла ще п’ятьох людей, серед яких була вагітна жінка. Її намагалися реанімувати, але в лікарні вона померла.

Як зазначається, влада міста назвала трагедію «актом масового вбивства» і наразі розслідує усі обставини інциденту.

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За попередньою інформацією, мотиву злочину поки не визначено, але поліція не пов’язує його причини з наркотиками чи торгівлею зброєю. Також передбачається, що нападників могло бути декілька.

Раніше Укрінформ повідомляв, що у Чикаго 9 січня озброєний злочинець убив щонайменше трьох людей і поранив ще кілька осіб у серії перестрілок.

фото ілюстративне: theindychannel.com