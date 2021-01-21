На Миколаївщині чоловік поранив батька і двох поліцейських

На Миколаївщині мешканець Доманівки поранив із гвинтівки двох поліцейських під час проведення ними слідчих дій, а перед цим завдав тілесних ушкоджень батькові.

Про це передає Укрінформ із посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«На Миколаївщині мешканець Доманівки поранив двох поліцейських, які прийшли до нього з обшуком після скоєння тим злочину – нанесення тяжких ушкоджень батьку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 січня 36-річний зловмисник у ході конфлікту завдав батькові тілесних ушкоджень у вигляді травматичної ампутації носа, губи та частково статевих органів. Поранений зміг дійти до помешкання своєї сестри та попросити допомоги, жінка викликала швидку і поліцію. 55-річний потерпілий із тяжкими тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

21 січня правоохоронці прибули до його сина для проведення слідчих дій. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю,

Під час обшуку злочинець відкрив стрілянину по поліцейських із ймовірно переробленої гвинтівки, поранивши двох співробітників 29-ти та 30-ти років, старшого оперуповноваженого та начальника карного розшуку.

Один із правоохоронців отримав вогнепальне поранення в плече, другий – у кисть руки. Обидва наразі перебувають у лікарні. Житель Доманівки не припиняв стрілянину і після поранення поліцейських. Він продовжував чинити збройний опір.

До місця події направлені бійці роти поліції особливого призначення. Наразі слідчі дії тривають.

Зловмиснику інкримінують ч. 2 ст. 345 ККУ (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Також затриманий нестиме кримінальну відповідальність за спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень своєму батькові (ч. 1 ст. 121 ККУ), що карається ув’язненням на строк до восьми років.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці розслідують обставини подвійного вбивства, скоєного у квартирі багатоповерхівки на проспекті Небесної сотні в Одесі. Підозрюваного у вчиненні злочину затримано.