В Ізраїлі послабили карантин та частково відкрили головний аеропорт країни

В Ізраїлі послабили карантин, дозволивши відвідувати музеї, бібліотеки та культурні заходи, а також планують збільшити кількість авіапасажирів, які прибувають у країну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsru.co.il.

23 лютого в Ізраїлі відкриються музеї та бібліотеки, а також відновляться заходи культури. Кількість відвідувачів культурних установ поступово збільшуватиметься.

Також повідомляється, що на тлі зниження статистики інфікування міністерський кабінет з питань коронавірусу затвердив рішення в чотири рази збільшити кількість авіапасажирів, які прибувають в Ізраїль.

Головний аеропорт країни зможе приймати до 2 тисяч пасажирів на день.

У рамках підготовки до цього кроку мають підготувати достатню кількість готельних номерів для проходження в них карантину.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 109 225 025 випадків COVID-19, зокрема, 2 407 728 летальних, одужали 81 242 269 осіб.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90