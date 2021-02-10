МАУ планує спецрейс до Ізраїлю на 14-15 лютого

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» планує 14-15 лютого виконати спеціальний рейс до Ізраїлю для повернення громадян Ізраїлю додому, вивезення українців на Батьківщину та перевезення ізраїльських студентів, які навчаються в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МАУ.

«Авіаперевізник вже зробив запит до уряду Ізраїлю щодо отримання необхідних дозволів та розраховує на позитивне рішення найближчим часом. МАУ планує виконати рейс Київ-Тель-Авів 14 лютого, з вильотом о 20:00 за київським часом, і, відповідно, вилетіти назад з Тель-Авіва 15 лютого в 00:10 за місцевим часом», - зазначили в авіакомпанії.

Повідомляється, що рейси за напрямком Київ – Тель-Авів – Київ будуть доступні до продажу відразу після отримання дозволів від Ізраїлю.

У МАУ підкреслили, що прагнуть допомогти пасажирам, які потребують перельотів в умовах подовження NOTAM з боку уряду Ізраїлю, яким обмеження на перельоти пролонговано до 20 лютого.