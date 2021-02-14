У канадському курортному місті Банфі стався землетрус

Зазначається, що епіцентр землетрусу був за 6 кілометрів на північ від міста.

За словами мера Банфа Карен Соренсен, підземні поштовхи не призвели до жертв чи руйнувань, але були добре відчутні по всьому місту.

Землетруси поблизу Банфа рідкісні, за останні 10 років трапилося усього кілька, і вони були слабшими за нинішній. А найсильніший землетрус силою 6.0 балів стався тут у 1918 році, зазначають у CBC News.

Банф - центр однойменного канадського національного парку, який входить до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомлялося, 13 лютого неподалік від узбережжя Японії зафіксували потужний землетрус магнітудою 7,3. Епіцентр його був на північному сході Японії, в районі префектури Фукусіма. Постраждало понад 150 осіб, були пошкоджені траси і зупинено рух швидкісних поїздів.

Метеорологічне управління Японії вважає, що це був афтершок після потужного землетрусу, якого зазнав цей регіон у 2011 році.

Вже 14 лютого у районі Фукусіми зафіксували ще два землетруси, але меншої сили.