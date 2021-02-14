Потужний землетрус у Японії «зупинив» швидкісні потяги

У постраждалих від потужного землетрусу регіонах Японії пошкоджено траси і призупинено рух швидкісних поїздів.

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.

На великій швидкісній автомагістралі Дзебан в префектурі Фукусіма стався зсув. За інформацією видання, кам'яні стіни уздовж автодорожнього полотна обвалилися і накрили трасу. Бар'єрні огорожі поховано під грунтом.

Крім того, поліція у префектурі Міягі повідомляє, що підземні поштовхи призвели до пошкодження дорожнього покриття приблизно на 10 метрах іншої ділянки швидкісної автотраси.

За інфомацією компанії East Nippon Expressway, в регіоні Тохоку багато шосе частково закриті.

Залізнична компанія JR East повідомляє, що у неділю та понеділок буде призупинено рух на лінії швидкісних експресів Tohoku Shinkansen між станціями Насу-Сіобара і Моріока, а також на лінії Akita Shinkansen. На лінії Yamagata Shinkansen рух буде призупинено у неділю.

Як повідомлялося, 13 лютого неподалік від узбережжя Японії зафіксували потужний землетрус магнітудою 7,3. Епіцентр його знаходився на північному сході Японії, в районі префектури Фукусіма.

Внаслідок землетрусу постраждало більше 100 людей.

За словами офіційного представника уряду Кацунобу Като, в країні щонайменше 950 тисяч будинків залишилося без електропостачання.

Фото з відкритих джерел