Землетрус у Японії: кількість постраждалих перевищила 120

Унаслідок землетрусу, що стався в суботу на північному сході Японії, постраждали понад 120 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

За даними японського агентства, внаслідок підземних поштовхів, сила яких сягала 7,3 бала, постраждали понад 120 людей.

«Метеорологічне управління Японії вважає, що це був афтершок після потужного землетрусу, який обрушився на цей регіон у 2011 році», - йдеться в повідомленні.

Представник відомства Камая Норіко попередила, що в постраждалих районах є ризик зсувів і обвалення будинків. Місцевим жителям рекомендовано проявляти пильність на випадок землетрусів силою понад 6 балів щонайменше протягом наступного тижня.

Як повідомлялося, в суботу, 13 лютого, неподалік узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,1. Епіцентр знаходився на північному сході країни, в районі префектури Фукусіма.

Фото: KYODO