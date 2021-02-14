В Японії в районі Фукусіми стався повторний землетрус

У районі Фукусіми зафіксували повторний землетрус магнітудою 4,3.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Японського метеорологічного агентства.

Поштовхи силою 4,3 бала зафіксували о 16:59 за місцевим часом з епіцентром на глибині 50 км під водою в районі Фукусіми.

Як повідомлялося, 13 лютого неподалік від узбережжя Японії зафіксували потужний землетрус магнітудою 7,3. Епіцентр його знаходився на північному сході Японії, в районі префектури Фукусіма. Постраждало більш як 150 осіб, були пошкоджені траси і зупинено рух швидкісних поїздів.

Метеорологічне управління Японії вважає, що це був афтершок після потужного землетрусу, якого зазнав цей регіон у 2011 році.