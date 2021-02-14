У російському Кузбасі обвалилася шахта: загинув гірник

Унаслідок обвалення гірської породи на шахті в російському Новокузнецьку загинула одна людина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на поінформоване джерело.

"Загинула одна людина", - сказав співрозмовник російського агентства.

У момент НП під землею перебували 98 гірників. За останніми даними, на поверхню вийшли 93 особи.

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За даними джерела Інтерфаксу, обвал стався через людський чинник: "Вибуху в шахті не було. Основна версія - людський чинник при проведенні гірничопрохідницьких робіт".

Як зазначається, на місце події виїхала слідча група.