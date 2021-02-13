Італійський уряд очолив колишній глава Європейського центрального банку

Італійський уряд очолив колишній глава Європейського центрального банку

Укрінформ
Президент Італії Серджіо Матарелла сьогодні прийняв присягу ексочільника Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі як нового прем'єр-міністра країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Як зазначається, усі, крім представників однієї з основних партій Італії, підтримали призначення Драгі.

Новий уряд закликали протистояти пандемії коронавірусу та економічному спаду в країні.

До нового кабінету увійдуть представники усього політичного спектра країни, а також технократи на ключових посадах, зокрема - у Міністерстві фінансів.

Як повідомлялося, голова уряду Італії Джузеппе Конте офіційно оголосив міністрам, що вирішив подати заяву про відставку президенту країни Серджіо Матареллі.

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Проблеми Конте викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з правлячої коаліції.

У підсумку Ренці та Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, надані Італії для подолання економічних потрясінь, викликаних пандемією коронавірусу.

Фото: Bernd Kammerer – Pool/Getty Images

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