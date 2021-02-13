Італійський уряд очолив колишній глава Європейського центрального банку

Президент Італії Серджіо Матарелла сьогодні прийняв присягу ексочільника Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі як нового прем'єр-міністра країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Як зазначається, усі, крім представників однієї з основних партій Італії, підтримали призначення Драгі.

Новий уряд закликали протистояти пандемії коронавірусу та економічному спаду в країні.

До нового кабінету увійдуть представники усього політичного спектра країни, а також технократи на ключових посадах, зокрема - у Міністерстві фінансів.

Як повідомлялося, голова уряду Італії Джузеппе Конте офіційно оголосив міністрам, що вирішив подати заяву про відставку президенту країни Серджіо Матареллі.

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Проблеми Конте викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з правлячої коаліції.

У підсумку Ренці та Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, надані Італії для подолання економічних потрясінь, викликаних пандемією коронавірусу.

Фото: Bernd Kammerer – Pool/Getty Images