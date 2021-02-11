Берлусконі впав у своїй резиденції в Римі й потрапив до лікарні

Колишній голова уряду Італії Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні, бо впав у своїй резиденції у Римі, куди приїхав для обговорення нового уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Як зазначається, політик відбувся синцями, він пройшов лікування в лікарні Мілана La madonnina і був сьогодні виписаний.

Берлусконі перебував у Римі для обговорення потенційного складу нового уряду під керівництвом колишнього голови Європейського центрального банку Маріо Драгі.

Як повідомлялося, голова уряду Італії Джузеппе Конте вирішив подати заяву про відставку президенту країни Серджо Матареллі.

Рішення Конте викликане рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці залишити правлячу коаліцію.

У підсумку Ренці та Конте не змогли домовитися про використання коштів ЄС, які надходять, щоб допомогти країні подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.

Фото з сайту ansa.it