Словенія послаблює карантин, але залишає комендантську годину

Влада Словенії з 15 лютого послаблює низку карантинних обмежень, запроваджених для протидії пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTL SLO.

Зокрема, з наступного тижня буде знято обмеження на пересування всередині країни, відкриються всі магазини й ринки, а також дозволять зібрання за участі до десяти осіб.

Окрім того, до шкіл повернуться учні молодших класів. Практичні заняття дозволять також учням випускних класів і студентам вишів - за умови, що на них буде до 10 учасників.

Водночас збережеться комендантська година з 21:00 до 6:00.

Приїжджим з країн, які влада Словенії віднесла до «червоної зони», не потрібно буде проходити самоізоляцію, якщо вони перехворіли на коронавірус і можуть надати підтвердження позитивного тесту на COVID-19, зробленого у проміжку від 21 дня до 6 місяців, або ж відповідну довідку від лікаря.

Те саме стосується приїжджих із «червоної зони», які зробили два щеплення від коронавірусу.

За останніми даним, у світі зафіксували 108 726 332 випадки COVID-19, зокрема 2 394 005 - летальних, одужали 80 735 754 людей.