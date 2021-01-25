«Британську» мутацію коронавірусу виявили у Словенії

У Словенії зафіксували перший випадок зараження штамом коронавірусу, який було виявлено у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція STA.

Голова уряду Словенії Янез Янша розповів, що зараження виявили у громадянина Косова, який прибув з Бельгії. Чоловік має тимчасовий дозвіл на проживання у Словенії.

Як повідомляв Укрінформ, вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19, зафіксували у грудні 2019 року у китайському місті Ухань.

Наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу. «Британський» штам виявили вже у 60 країнах, «південноафриканський» - у 23.

За останніми даними, у світі з початку пандемії підтверджено 99,691 млн випадків коронавірусу. Померли майже 2,137 млн осіб, змогли побороти недугу 71,662 млн хворих.