У Сербії виявили «британський» штам коронавірусу

У Сербії виявили перший випадок британського штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал N1.

Новий штам коронавірусу з Великої Британії потрапив до Сербії, заявив сьогодні президент країни Александар Вучич.

"Я дуже боюся, але важливо, щоб ми це вчасно з’ясували. Ми сподіваємось, що зможемо це зупинити", - сказав він, додавши, що новий штам привезла до Сербії жінка, яка повернулася з Лондона.

Як повідомляв Укрінформ, вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19, зафіксували у грудні 2019 року у китайському місті Вухань.

Станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих

Наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу. Британський штам виявили вже у 60 країнах, південноафриканський - у 23-х.