EMA розпочало оцінку вакцини компанії CureVac

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало оцінку вакцини від коронавірусу CureVac, яка перебуває на завершальному етапі клінічних випробувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії CureVac.

«Ми впевнені в потенціалі нашої технології мРНК для сприяння боротьбі з глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я - COVID-19. Спільна робота з EMA щодо започаткування постійного регуляторного процесу є критично важливим кроком у забезпеченні потенційного доступу до нашої вакцини багатьом людям, які все ще потребують захисту від цієї смертельної хвороби», - зазначила доктор Лідія Оствогельс, віцепрезидент компанії з питань інфекційних хвороб.

Як передає «Польське Радіо» з посиланням на свого кореспондента, фірма CureVac має надати Європейському Союзу до 405 мільйонів доз вакцини. Контракт передбачає, що перша партія складатиметься із 225 мільйонів доз, з можливістю закупівлі наступних 180 мільйонів.

Також зазначається, що EMA вестиме аналіз вакцини CureVac паралельно з випробуваннями, аби згодом, коли виявиться, що цей препарат ефективний і безпечний, можна було швидко погодити його виробництво і виведення на ринок.