В Індії стався вибух на піротехнічній фабриці, 11 загиблих
Укрінформ
Унаслідок вибуху на піротехнічної фабриці в індійському штаті Таміл Наду загинули щонайменше 11 людей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє News18.
За даними ЗМІ, ще 36 людей отримали травми після вибуху, який стався у місті Вірудгунагар на піротехнічній фабриці у п’ятницю. Усіх постраждалих було доправлено у місцевий шпиталь.
До місця інциденту прибув десяток бригад пожежної служби.
Офіс прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді вже висловив співчуття родинам загиблих.
Як повідомляв Укрінформ, на півдні Росії, у Владикавказі, стався потужний вибух у будівлі торгового центру, у результаті чого вона обвалилася.
Фото: fooshya.com