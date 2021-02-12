В Індії стався вибух на піротехнічній фабриці, 11 загиблих

Унаслідок вибуху на піротехнічної фабриці в індійському штаті Таміл Наду загинули щонайменше 11 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє News18.

За даними ЗМІ, ще 36 людей отримали травми після вибуху, який стався у місті Вірудгунагар на піротехнічній фабриці у п’ятницю. Усіх постраждалих було доправлено у місцевий шпиталь.

До місця інциденту прибув десяток бригад пожежної служби.

Офіс прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді вже висловив співчуття родинам загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, на півдні Росії, у Владикавказі, стався потужний вибух у будівлі торгового центру, у результаті чого вона обвалилася.

Фото: fooshya.com