Орбан пояснив, чому угорців вакцинують російським «Спутником V»

Угорщина почала сьогодні, 12 лютого, вакцинувати населення від коронавірусу (COVID-19) російською вакциною "Спутник V".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

За словами головного лікаря країни, щеплення "Спутник V" почали робити у спеціальних місцях для вакцинації.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що країна ухвалила рішення про початок вакцинації російською вакциною через відсутність «зеленого світла» з боку європейського регулятора.

«Чому ми повинні вважати, що європейські експерти розумніші за наших? Я довіряю угорському Центру з охорони здоров’я більше, ніж брюссельському», - заявив він.

Зазначається, що у січні угорський регулятор уже дав дозвіл на використання російської вакцини "Спутник V" впродовж шести місяців.

Daily News Hungery повідомляє, що Орбан також заявив, що якщо країна почне використовувати китайську вакцину (Sinopharm) від коронавірусу, то всі, хто зареєструвався на щеплення першої дози, можуть його отримати до Великодня.

Як повідомлялося, російську вакцину від коронавірусу «Спутник V» розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї. Препарат був схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 року, попри те, що третя фаза його випробувань не проводилася.

Світові експерти висловили сумнів у дієвості цієї вакцини. Європейське агентство з лікарських засобів наразі не схвалило використання "Спутник V".