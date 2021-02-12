Захоплення влади і екстремізм: Знаку і Колесниковій у Білорусі висунули нові обвинувачення

Членам президії Координаційної ради Білорусі Максиму Знаку і Марії Колесниковій висунули нові обвинувачення.

Про це повідомляється на телеграм-каналі Віктора Бабарико, передає Укрінформ.

Як зазначається, Знака і Колесникову обвинувачують у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом (ч. 1 ст. 357 КК) і створенні екстремістського формування і керівництві ним (ч. 1 ст. 361-1 КК).

Раніше, у вересні 2020 року, Колесниковій і Знаку висунули обвинувачення в публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці (ч. 3 ст. 361 КК).

Їхній захист упевнений, що це виключно політичне переслідування, а обвинувачення не мають під собою законних підстав.

Як повідомляв Укрінформ, раніше слідство продовжило члену президії Координаційної ради Білорусі Марії Колесниковій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 березня.

Колесникову викрали 7 вересня в центрі Мінська невідомі, кілька днів рідні і друзі нічого не знали про її долю. 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, знаходиться у СІЗО і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади.

Колесникова визнана політв'язнем і в'язнем совісті. Європарламент присудив їй премію імені Сахарова за значний внесок у боротьбу за права людини.

Адвокат Максим Знак був затриманий 9 вересня 2020 року і знаходиться у СІЗО № 1 Мінська. На знак незгоди з висунутими обвинуваченнями він оголошував голодування.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: Tut.by