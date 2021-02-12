У турецькому Ізмірі вирують смерч і ураган, є постраждалі

У турецькій провінції Ізмір потужні пориви вітру та смерч напередодні ввечері спричинили значні руйнування, 16 людей зазнали поранень.

Про це губернатор провінції Явуз Селім Кьошгер повідомив у Tвіттері, передає кореспондент Укрінформу.

«У результаті сильних опадів та смерчу в районі Чешме-Алачати завдано збитків, 16 людей дістали поранення, всі вони під наглядом медиків. Пошкоджено десять автомобілів, в порту затонули 4 човни, один значно пошкоджений», - повідомив губернатор.

Зазначається, що вітер позривав дахи з будинків.

Крім того, у порту вітер перекинув контейнери та крани. Тут працюють рятувальники і місцева влада.

«Увечері шторм пошкодив багато будинків та будівлі підприємств Айвалика. Ми на місцях, з керівниками та персоналом, намагаємось реагувати та швидко втрутитися усюди, де потрібно», - написав у Tвіттері міський голова Месут Ергін.

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Негода також спричинила руйнування та збитки у турецькій провінції Чанаккале. Окрім злив і сильних поривів вітру, тут ще й випав град. Внаслідок негоди затонули три човни, з будинків позривало покрівлю, пошкоджені автомобілі.