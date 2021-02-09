Ураган у Стамбулі позносив дахи та повалив дерева

Ураган, який стався вчора ввечері у турецькому Стамбулі, спричинив руйнування у багатьох районах міста. Зокрема позносив дахи, зламав дерева та пошкодив лінії електропередач.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Milliyet.

«З будинків у різних районах містах позносило дахи та на вулицях повалило дерева, які пошкодили припарковані поруч автомобілі», - повідомляє видання.

У деяких районах вітром позривало вивіски. Поліція перекрила для руху пішоходів та транспортних засобів, рятувальники прибирають завали.

Ураган в Стамбулі позносив дахи та повалив дерева / Фото: Milliyet

Оскільки пік негоди припав на вечірні години, після запровадження комендантської години (з 21.00), людським жертвам вдалося запобігти.

Метеорологи застерігають містян щодо можливих нових потужних поривів вітру, штормів та значних опадів у вигляді снігу. Швидкість вітру у Мармуровому морі може досягати 90 км/год.