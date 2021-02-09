Ураган у Стамбулі позносив дахи та повалив дерева

Ураган у Стамбулі позносив дахи та повалив дерева

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Укрінформ
Ураган, який стався вчора ввечері у турецькому Стамбулі, спричинив руйнування у багатьох районах міста. Зокрема позносив дахи, зламав дерева та пошкодив лінії електропередач.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Milliyet.

«З будинків у різних районах містах позносило дахи та на вулицях повалило дерева, які пошкодили припарковані поруч автомобілі», - повідомляє видання.

У деяких районах вітром позривало вивіски. Поліція перекрила для руху пішоходів та транспортних засобів, рятувальники прибирають завали.

Ураган в Стамбулі позносив дахи та повалив дерева / Фото: Milliyet

Оскільки пік негоди припав на вечірні години, після запровадження комендантської години (з 21.00), людським жертвам вдалося запобігти.

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Метеорологи застерігають містян щодо можливих нових потужних поривів вітру, штормів та значних опадів у вигляді снігу. Швидкість вітру у Мармуровому морі може досягати 90 км/год.

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