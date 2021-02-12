На півдні Росії стався вибух у торговому центрі

На півдні Росії, у Владикавказі, стався потужний вибух у будівлі торгового центру, у результаті чого та обвалилася.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК.

«Сталося обвалення окремого будинку, де розташований магазин "Магніт". Загоряння немає. Відомостей про постраждалих немає. Причини з'ясовуються. Поліція і МНС працюють на місці», - заявили у пресслужбі МВС по Республіці Північна Осетія-Аланія.

Зазначається, що триповерхова будівля, в якій розташовувалися кілька супермаркетів, магазин меблів, кабінет стоматолога, повністю зруйновано.

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Інтерфакс з посиланням на інформоване джерело повідомляє, що рятувальники виявили під завалами одного постраждалого. За попередніми даними, це охоронець магазину. Він знаходиться у реанімації.

Ймовірно, вибух стався через витік газу.

Фото: @Oleg_Ilchenko / Twitter